Он считает, что это только начало. Со временем таких случаев будет только больше, поскольку националистическое правительство Зеленского показывает всем свой истинный облик.

Пресс-секретарь российского президента указал, что тот конфликт, который развернулся из-за зерна, является первым, но далеко не последним в стычке между украинцами и Европой. Киев начал проявлять свое истинное лицо, которое раньше только иногда приоткрывал остальному миру.

«Свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше и она будет все меньше нравиться европейцам», - заявил Дмитрий Песков.

Его слова привело ТАСС. Даже те, кто является полностью оголтелыми, как поляки и прибалты, не готовы терпеть подобные выходки со стороны Украины, поэтому конфликтов дальше будет только больше.