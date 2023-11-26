Песков высказался о словах председателя Рады об ущемлении прав русских

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о словах председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука об ущемлении прав русских. Его заявление представитель Кремля назвал «сутью киевского режима». Песков дал интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в социальных сетях.

20 ноября Стефанчук в интервью украинскому телеканалу «1+1» заявил, что на Украине нет русских нацменьшинств, а права русских в стране должны быть ущемлены.

«Мы поэтому его называем режимом, мы же неспроста его называем режимом. Потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы… миллионы русских живут на Украине. Только в режиме могут быть такие заявления», – сказал Песков.

На Украине с 2014 года продолжается так называемая политика «декоммунизации», в рамках которой в стране сносят памятники, связанные с историей СССР и России, а также вводятся запреты на общение в общественных местах на русском языке. Кроме того, в разных городах Украины переименовываются улицы, связанные с советскими и российскими названиями.

Также в стране продолжается ущемление представителей Украинской православной церкви (УПЦ), так как киевский режим подозревает их в сотрудничестве с Россией несмотря на то, что церковь уже несколько лет не зависит от Российской православной церкви (РПЦ).

В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на Украину нельзя ввозить книги из России и Белоруссии.