Песков высказался о сокращении западной помощи Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сокращение военной помощи Киеву. Представитель Кремля отметил, что это не связано с подготовкой украинских властей к переговорам с Россией. Слова Пескова приводят РИА Новости.

«Еще раз повторяю, для нас главное достичь наших целей. Конечно, предпочтительней достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. И когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция», – отметил он.

Конгресс США еще не согласовал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении Киеву финансовой поддержки в размере 61 млрд долларов. Конгресс может не согласовать это до конца года.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что внимание к украинскому конфликту со стороны «союзников» постепенно пропадает. Это связывают с обострением ситуации на Ближнем Востоке между палестинским движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа, а также с неудачами на фронте во время контрнаступления.

Кроме того, пишет западная пресса, накаляется конфликт между офисом президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Ранее главком в своем материале для The Economist назвал ситуацию в зоне боевых действий для украинской армии тупиковой.