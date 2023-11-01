Песков высказался о возвращении Фридмана в Россию

9 октября Фридман сообщил агентству Bloomberg о том, что он приехал в Москву из-за обострения палестино-израильского конфликта. Перед Израилем предприниматель проживал в Великобритании. Фридман подчеркнул, что он вернется в израильское государство после того, как конфликт завершится, и будет проживать там на постоянной основе.

«Он гражданин РФ. Он может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин РФ. Поэтому здесь нет ничего необычного», – сказал Песков журналистам.

Он также подчеркнул, что Фридман не является олигархом. Песков назвал его крупным бизнесменом.

59-летний Фридман занимает девятое место в рейтинге российских миллиардеров в 2023 году, составленным журналом Forbs. По данным издания, его состояние оценивается в 12,6 млн долларов.

В сентябре стало известно, что британские власти ужесточили санкции в отношении Фридмана, введя транспортные ограничения. Они касаются судов и самолетов, принадлежащих бизнесмену.