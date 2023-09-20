Песков высказался о заявлениях Еревана в адрес российских миротворцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления представителей Армении о том, что российский миротворцы якобы не выполняют своих обязательств в Нагорном Карабахе.

Песков назвал такие обвинения беспочвенными. Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Москва не выполняет задачи по защите мирного населения Нагорного Карабаха. Слова Пескова приводит «Интерфакс».

«Это существенно изменило ряд положений, и мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более, после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана», – сказал Песков.

Во вторник, 19 сентября, Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале проведения наземной операции на территории Нагорного Карабаха. В оборонном ведомстве республики отметили, что ее целью являются позиции ВС Армении, но не мирное население и объекты инфраструктуры.

Российский миротворческий контингент был введен на территорию региона в 2020 году в рамках трехстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку. Главными целями контингента являются контроль за соблюдением режима перемирия, организация гуманитарного коридора, а также разминирование территорий.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о том, что российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха больше двух тысяч людей.

В мае премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана при условии соблюдения в регионе прав армянского населения. На фоне начала ВС Азербайджана операции в Ереване началась акция протеста. Протестующие требовали отставки Пашиняна.