Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявления о том, что Москва может провести переговоры с Киевом на его условиях. Такие сообщения представитель Кремля назвал «нереалистичными». Его слова приводят РИА Новости.

«Нет, нереалистично абсолютно», – сказал Песков.

Накануне первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер сообщил, что Вашингтон намерен добиться организации мирных переговоров между Россией и Украиной в конце 2024 года, но только на выгодных для Киева условиях.

Президент России Владимир Путин ни раз заявлял, что российская сторона готова к переговорам с украинской, однако Киев, отмечал глава государства, на законодательном уровне запретил любые связи с Москвой.

Ранее глава Офиса президента Украины Давид Арахамия, участвующий в двух раундах российско-украинских переговоров в Белорусии и Турции, заявил, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон весной 2022 года воспрепятствовал заключению мирного соглашения с Россией.