Песков высказался о запрете экспортировать нефтепродукты РФ

21 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете экспортировать нефтепродукты из России для стабилизации ситуации на рынке. В последнее время цены на бензин и дизельное топливо в разных регионах страны выросли.

«Рынок топлива он везде достаточно нестабильный сейчас, ну и определенные были проблемы здесь, все было понятно, нужно было регулировать этот рынок и на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, на фоне потребителя обычного, не только оптового, но и розничного рынка», – сказал Песков журналистам.

Он отметил, что правительство вовремя ввело соответствующие меры для стабилизации рынка.

Ранее Росстат сообщил, что цены на бензин с 5 по 11 сентября выросли на 0,7%. С начала 2023 года цены на бензин выросли на 8,5% при общей инфляции в 3,9%.

«Интерфакс» накануне сообщил, что стоимость топлива на фоне временных ограничений экспорта РФ на торгах, прошедших 21 сентября, выросла. Так, по данным источника, стоимость барреля нефти марки Brent составила 94,15 долларов.

Сейчас цены на вид топлива А-92 составляют в разных регионах РФ от 48,50 до 61,20 рублей. Аи-95 стоит от 52,50 до 73,59 рублей. Цены на дизельное топливо варьируются от 59,90 до 73,19 рублей. Цена на газ составляет от 24,50 до 28,99 рублей.