Песков высказался об обстрелах Белгородской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об участившихся атаках ВСУ на Белгород и Белгородскую область. Представитель Кремля заявил, что киевский режим не гнушается стрелять по мирным жителям кассетными боеприпасами. Его слова приводят РИА Новости.

«Такое стало возможным в связи с тем, что режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города. Подчеркиваю, не по военным объектам, а по центру города, где нет военных объектов», – сказал Песков.

8 января Министерство обороны РФ сообщило, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 10 украинских реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 Vampir над Белгородской областью.

Перед этим, 4 января, оборонное ведомство сообщило о сбитых над регионом 10 ракетах РСЗО «Ольха».

30 декабря Белгород оказался под массированным ударом со стороны украинских вооруженных формирований. Видео с попаданиями по центральному району города распространились в соцсетях. В результате атаки, по информации главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, погибли 25 человек.

В Белгородской, Брянской, Курской областях, а также в Крыму и Севастополе, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.