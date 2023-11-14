Песков высказался об отсутствии Пашиняна на саммите ОДКБ в Минске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об отказе премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять участие в саммите ОДКБ, который пройдет в Минске 24 ноября.

«Если это так, то только можно выразить сожаление, такие встречи – хороший повод для сверки часов», – сказал Песков журналистам.

14 ноября Москва пресс-служба правительства Армении сообщила, что Пашинян не поедет на мероприятие. Отмечалось, что армянский премьер проинформировал об этом президента Белоруссии Александра Лукашенко во время телефонного разговора. Пашинян выразил надежду, что коллеги отнесутся к нему с пониманием.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в мае 1992 году. Договор о создании блока был подписан в Ташкенте Россией, Арменией, Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном. На следующий год к нему присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия.

В октябре Армения отказалась участвовать в учениях «Нерушимое братство», которые в октябре проходили в Киргизии. В июле Ереван не принял участие в учениях спасательных служб ОДКБ «Скала-2023».

В сентябре в интернете появилась информация о том, что Казахстан собирается выйти из ОДКБ, однако позже в МИДе страны опровергли эти данные.