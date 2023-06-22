Песков высказался по поводу фразы Путина «хрен им» в отношении Запада

Пресс-секретарь президента считает, что за рубежом отлично поняли высказывание российского лидера, несмотря на все трудности перевода.

На полях Петербургского международного экономического форума президент РФ заявил, что представители НАТО активно склоняют российскую сторону к сокращению ядерных вооружений, чтобы изменить их баланс в свою пользу. Тогда он и произнес свое высказывание.

Пресс-секретарь Владимира Путина указал, что все, кому нужно, сумели понять этот посыл со стороны России. Он назвал обычным лингвистическим явлением любые нестандартные фразы, используемые как в русском, так и в английском языке. Его точку зрения привело ТАСС.