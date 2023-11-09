Песков заявил, что Киеву нужно смириться с поражением на боле боя

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Украине необходимо смириться с тем, что победить Россию на поле боя невозможно. Об этом представитель Кремля сообщил в интервью корреспонденту «Россия 24» Павлу Зарубину.

«В Киеве и в Вашингтоне, всем, давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно», – сказал Песков.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным ее целям отнес демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии вошли в состав РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее Путин заявил, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня, однако, как отметил российский лидер, украинские военные не испытывают успехов ни на одном из направлений, в то время как ВС РФ оперативно выполняют свои задачи.

Министерство иностранных дел РФ направляло ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют оружие и технику ВСУ, однако никакой реакции на это не последовало.