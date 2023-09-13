Песков заявил, что Ким Чен Ын интересовался российской медициной

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын во время своего визита в Россию поинтересовался медицинской сферой и образованием в стране.

Говоря о прошедших во Владивостоке переговорах между главой России Владимиром Путиными и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, Песков отметил, что гость обратил внимание на другие гуманитарные вопросы РФ. Слова Пескова приводят РИА Новости.

«Живо интересовался лидер северной Кореи нашей медициной, тоже сотрудничество в этой области представляет большой интерес. Сотрудничество в сфере образования и другие темы, связанные с гуманитарными сферами», – сказал пресс-секретарь российского президента.

Встреча Путина и Ким Че Ына состоялась в среду, 13 сентября. Стороны посетили космодром «Восточный», а также обсудили ситуацию на Украине и в мире в целом. Северокорейский лидер сообщил, что отношения РФ для его государства остаются приоритетными. Комментируя украинской кризис, Ким Чен Ын заявил, что на Украине идет «священная борьба».

Ранее Путин и Ким Чен Ын встречались в апреле 2019 года. Тогда стороны также провели переговоры во Владивостоке и обсудили ядерный потенциал Корейского полуострова.

Ким Чен Ын, как отмечала пресса, прибыл в Россию на своем бронепоезде. Вместе с ним журналисты заметили его сестру Ким Е Чен, однако она в переговорах с российским лидером не участвовала.