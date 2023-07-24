Песков заявил, что опасность атаки на Крымский мост сохраняется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что риски атаки на Крымский мост сохраняются. Об этом представитель Кремля сообщил в понедельник, 24 июля, журналистам.

Песков подчеркнул, что Россия находится в постоянной повышенной бдительности.

«Обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер, проверочных мероприятий», – отметил Песков.

24 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, нашли следы взрывчатки. По данным ведомства, на судне обнаружили следы динитротолуола и тетрила. Кроме того, выявлены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза. Ранее данное судно находилось в украинском порту Килия.

В ночь на 17 июля Крымский мост был атакован киевским режимом. По версии следствия, были использованы надводные беспилотники. В результате взрыва было повреждено автомобильное полотно. Семья – мужчина и женщина из Белгородской области, погибла. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы, с которыми экстренно была доставлена в больницу. СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.

8 октября 2022 году Крымский мост был атакован. Взрывное устройство было заложено террористами в одну из грузовых машин. Оно было замаскировано в рулон с полиэтиленовой пленкой. В результате теракта было также разрушено порядка 250 шоссейного полотна. Четыре человека погибли.