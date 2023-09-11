Песков заявил, что отказ Армении проводить учения ОДКБ требует глубокого анализа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ Армении проводить учения ОДКБ, а также намерение властей страны участвовать в тренировках вместе с США.

Представитель Кремля заявил, что такое решение требует детального анализа. Его слова приводят РИА Новости.

«Американо-армянские учения требуют глубокого анализа, надо понять, какие цели преследует Армения, будем это делать в диалоге с ней», – отметил Песков.

В июле МВД Армении сообщило, что страна не будет участвовать в учениях спасательных служб ОДКБ «Скала-2023», проведение которых запланировано на территории Белоруссии. В ведомстве объяснили, что отказ связан с возросшей нагрузкой на специалистов спасательных служб.

В январе 2023 года Армения также отказалась проводить совместные маневры организации «Нерушимое братство-2023». Тогда власти страны назвали это мероприятие «нецелесообразным».

11 сентября Министерство обороны Армении объявило о старте военных учений «Партнер Орел-2023». По информации командования армии США в Европе и Африке, в этом мероприятии примут участие 85 американских и 175 армянских военных.