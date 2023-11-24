Песков заявил, что отсутствие Байдена никак не повлияло на ход саммита G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие президента США Джо Байдена на онлайн-саммите G20 никак не повлияло на ход мероприятия.

Виртуальный саммит стран «Большой двадцатки» был инициирован Индией. В сентябре в Нью-Дели проходило очное мероприятие, в котором от России принял участие министр иностранных дел Сергей Лавров.

В онлайн саммите G20 также не принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.

Владимир Путин впервые выступил на площадке «Большой двадцатки» после начала специальной военной операции РФ на Украине. По словам Пескова, российского лидера слушали в ходе его выступления. Как отметил представитель Кремля, участие Путина в таком мероприятии само по себе является значимым шагом.

Российский президент напомнил в ходе своего выступления 22 ноября напомнил, для чего был создан клуб G20, а также высоко оценил год председательства Индии в группе. Также Путин сообщил, что Россия остается верна своим обязательствам, в том числе в вопросе поставок продовольствия для разных стран.