Песков заявил, что Подоляк ошибся в призыве убивать как можно больше россиян, перепутав их со «своими»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководитель офиса президента Украины Михаил Подоляк ошибся, призывая убивать как можно больше россиян. В интервью РИА Новости Песков сообщил, что Подоляк, видимо, имел в виду «своих».

– Подоляк заявил, что их основная цель – убить как можно больше мобилизованных, – сообщил корреспондент агентства. – Своих? – спросил Песков. – Наших. – Он, наверное, про своих [говорил], – отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Подоляк в интервью одному из украинских изданий сообщил, что первой целью украинского контрнаступления является уничтожение мобилизованных российских граждан. Также он добавил, что контрнаступление пока не началось. По словам Подоляка, ВСУ наносит удары по новым территориям России для того, чтобы выявить ее «слабые» места.

Президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. По его словам, украинская армия не испытывает успехов на фронте.

Глава Украины Владимир Зеленский ни раз заявлял, что Киев утвердил сроки начала контрнаступа. При этом точных дат он не называл.