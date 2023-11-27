Песков заявил, что Путин готов выехать в районы стихийных бедствий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов выехать в регионы страны, пострадавшие от стихии. Об этом представитель Кремля сообщил в понедельник, 27 ноября.

Ранее Песков заявил, что глава государства получил информацию о стихийных бедствиях в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, а также на Дальнем Востоке. Он отметил, что Путин провел переговоры с главой республики Сергеем Аксеновым, а также руководителями оперативных служб.

«Слава богу таких бедствий, которые вы упомянули, которые требовали бы незамедлительной реакции, что называется, всей страной, слава богу, у нас не произошло. Поэтому не требуются такие поездки. Но вы знаете, что президент всегда готов», сказал Песков журналистам.

Мощный ураган обрушился на юг России в воскресенье, 26 ноября. Синоптики предупреждали о сильных ливнях, снеге, дожде, порывах ветра и штормах. Известно о двух погибших в результате урагана один мужчина умер в Крыму, второй в Сочи.

Порывы ветра повредили фасады домов, повалили деревья и порвали провода. В Крыму и Краснодарском крае сотни жителей остались без света и воды. Сотрудники МЧС продолжают работать в местах, где произошли разрушения. Ситуации находятся лично под контролем глав регионов.