Песков заявил, что Путин проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств

По его информации, в совещании принимают участие генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, министр обороны России Сергей Шойгу, директор ФСБ Александра Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор Федеральной службы охраны РФ Дмитрий Кочнев, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава кремлевской администрации Антон Вайно.

Чему именно посвящено совещание, Песков не уточнил.

Вечером 26 июня Путин обратился со срочным сообщением к гражданам РФ. В нем он заявил, что бойцы, которые участвовали в ЧВК «Вагнер» и предприняли попытку военного мятежа в стране под руководством Евгения Пригожина, могут отправиться домой или подписать контракты с Министерством обороны РФ.

Путин отметил, что сдержит свое обещание относительно Пригожина, который может беспрепятственно покинуть территорию России, где на него завели уголовное дело, и отправиться в Белоруссию.