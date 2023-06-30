Песков заявил, что у Кремля нет позиции по инициативе Госдумы о запрете смены пола

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет четкой позиции насчет инициативы Государственной Думы РФ по смене пола. Об этом он сообщил в пятницу, 30 июня.

Также Песков указал на то, что в предложенном законопроекте есть оговорки, касающиеся медицинских показаний.

30 мая Госдума РФ внесла на рассмотрение законопроект, который запрещает гражданам России менять пол посредством каких-либо медицинских вмешательств. Закон также предусматривает запрет на государственную регистрацию смены пола без операций. Инициатором проекта стали председатель ГД РФ Вячеслав Володин, а также руководители и депутаты всех фракций.

Предлагается, что поправки появятся в федеральных законах «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Отдельно в законопроекте есть пункт, касающийся хирургического вмешательства в случае необходимости, если у человека есть врожденные физиологические аномалии или дефекты формирования пола у детей. В этом случае операция в медицинском учреждении разрешается только по решению врачебной комиссии федерального госучреждения здравоохранения. Отмечается, что их перечень утвердит Правительство России.