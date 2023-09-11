Песков заявил, что внешняя политика США при Трампе не поменяется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможные изменения во внешней политике США в случае победы Дональда Трампа на выборах президента страны в 2024 года.

Представитель Кремля считает, что курс Вашингтона навряд ли поменяется после смены лидера. Такое мнение Песков высказал журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который стартовал 10 сентября. Слова пресс-секретаря президента приводит ТАСС.

«Изменений во внешнеполитическом курсе Вашингтона, по сути, быть не может и никогда не было. Вашингтон всегда сохранял все константы в своей внешней политике. Константы хорошо известны, эти самые константы, которые так сейчас на своей шкуре чувствуют ведомые Вашингтоном европейцы. Поэтому возлагать какие-то надежды на выборы в Америке я бы не стал», – сказал Песков.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны. Сейчас государством руководит Джо Байден – представитель партии демократов. Он, также как и Дональд Трамп, который представляет республиканцев, ранее объявил о своем намерении участвовать в президентской гонке.

Трамп возглавлял США с 2017 года. Он руководил страной до 2020 года. В последнее время политика нынешнего руководства Белого дома обострилась в отношении Трампа, так как он является фигурантом нескольких уголовных дел. В частности, его обвиняют в заговоре, целью которого была отмена результатов президентских выборов в 2020 году.