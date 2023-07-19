Песков заявил, что Запад готов закрыть глаза на любые теракты, устраиваемые Киевом в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны готовы закрыть глаза на любые теракты, которые Киев устраивает на территории РФ. По его словам, так будет продолжаться дальше.

Песков прокомментировал отсутствие реакции на теракт на Крымском мосту со стороны Запада. Его слова приводят РИА Новости.

«Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в нашей стране. Они в данном случае не гнушаются никаким молчанием. Это не новость, это было и раньше, и так будет и дальше. Мы это прекрасно понимаем», – сказал Песков.

В ночь на 17 июля Киев атаковал Крымский мост надводными беспилотниками, в результате чего было повреждено автомобильное полотно. Погибла семья из Белгородской области, которая двигалась по мосту на автомобиле – мужчина и женщина умерли на месте, их несовершеннолетняя дочь попала в больницу с травмами.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) России признал виновными в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. Официально ГУР Министерства обороны Украины ответственность на себя взяли.

Следком РФ возбудил уголовное дело о теракте. В Белом доме свою причастность к инциденту опровергли.