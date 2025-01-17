Россию волнует то, что Британия продвигает свое военное присутствие на Украине в рамках недавно подписанного договора. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера. Его точку зрения привел ТАСС.

По его мнению, Великобритания является страной НАТО. По этой причине ее продвижение на Украине вызывает беспокойство у российской стороны.

«Учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ — элемент достаточно беспокоящий», — указал Песков.

Теперь, по его утверждению, Москва будет тщательно анализировать все происходящее. При этом ясно одно — Великобритания и Украина не смогут сотрудничать по поводу Азовского моря. Этот водоем является внутренним морем России, и по этой причине у обеих стран нет никакого выхода в его акваторию. По данной причине в РФ очень негативно отнеслись к соответствующему пункту в украино-британском договоре.

Ранее российский эксперт Джаралла предрек Украине участь британской колонии. Киев сам себе выбрал такую роль, подписав договор. Лондон хочет отвлечь внимание своих подданных от проблем путем внешней политики, а украинские власти сами соглашаются играть роль чьего-то придатка.