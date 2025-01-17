Украина, подписав договор с Великобританией, фактически согласилась стать ее колонией. Так считает Владимир Джаралла, политический эксперт из Крыма. Его точку зрения привело РИА Новости.

По его утверждению, на глазах у современников сатира воплощается в реальность. Со стороны Британии данное соглашение нужно только для того, чтобы отвлечь внимание собственных граждан от других проблем, а с украинской стороны позиция выглядит откровенно проигрышной.

«Слабая Украина соглашается стать колонией Англии — вот что следует из соглашения. С пафосом заявленное на сто лет, оно не переживет надолго самих подписантов», — указал он.

Джаралла добавил, что весь договор между двумя странами стал попыткой сыграть хоть во что-то, не связанное с Америкой. В текущей ситуации единственной реальностью являются победы российских военных.

Ранее Зеленский сообщил, что в соглашении с Британией существуют некие тайные пункты. Это придает отношениям государств устойчивость, а также возможность развиваться дальше. Он не стал конкретизировать, каких именно сфер касаются эти пункты.