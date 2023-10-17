Песков заявил о рисках расширения палестино-израильского конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о сохранении угрозы расширения палестино-израильского конфликта. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам во вторник, 17 октября. Его цитируют РИА Новости.

«По-прежнему, по-прежнему сохраняется угроза расширения конфликта. Это может быть чревато совершенно чудовищными последствиями для всего региона. Это может быть чревато еще большей гуманитарной катастрофой», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что на данный момент главной задачей является немедленное прекращение военный действий и кровопролития. По словам Пескова, урегулирование возможно при установлении независимости Палестины и предоставлении гарантий безопасности израильскому народу.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло утром 7 октября. В этот день рано утром боевики палестинской радикальной группировки ХАМАС выпустили из сектора Газа от 2,5 до 5 тысяч ракет, а также вторглись на территорию Израиля и взяли в заложники мирных граждан.

Израильские власти ввели в стране военное положение. Тель-Авив объявил о начале масштабной атаки на сектор Газа, а также о подготовке к проведение наземной операции в анклаве. Когда именно она начнется, неизвестно.

С обеих стороны в результате обострения конфликта уже тысячи жертв и раненных. Израиль продолжает наносить удары по Газе, ХАМАС также выпускает по государству ракеты.