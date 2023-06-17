Песков заявил о возможных границах «санитарной зоны» на Украине

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ширина и границы «санитарной зоны» на Украине зависят от дальнобойности оружия ВСУ. Об этом сообщает ТАСС .

Ранее глава государства Владимир Путин сообщил, что при продолжении ударов киевского режима по России между странами может быть создан «санитарный кордон», защищающий граждан РФ от обстрелов.

Песков добавил, что высота тактико-технические характеристики вооружений на Украине напрямую влияет на расстояние.

Напомним, что ВСУ постоянно ведет обстрел приграничных поселков РФ.