Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии каких-либо изменений в зерновой сделке. Об этом представитель Кремля сообщил во вторник, 12 сентября.

Отвечая на вопрос журналистов об этом соглашении, Песков ответил, что оно находится «на стопе».

Зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Ее главная цель заключалась в беспрепятственной поставке украинского зерна из портов страны беднейшим странам. Для этого РФ разблокировала черноморские коридоры.

Комментируя выполнение условий черноморской инициативы, президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что требования российской стороны не учитываются, а Киев использует этот договор для ударов по кораблям России в Черном море.

Официально Россия объявила о выходе из зерновой сделки 18 июля. Путин отмечал, что РФ готова безвозмездно поставлять нуждающимся государствам свою сельхозпродукцию.