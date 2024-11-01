Песков: заявление Трампа о «Северном потоке» сделано в горячке предвыборной гонки

По словам представителя Кремля, такие высказывания сделаны в «горячке предвыборной гонки». Песков подчеркнул, что трудно разобрать суть этих заявлений и предложил адресовать вопросы по этому поводу в предвыборный штаб Трампа.

В интервью американскому журналиста Такеру Карлсону кандидат в президенты США заявил, что именно он стоит за уничтожением «Северного потока-2», настаивая на том, что американская политика на международной арене стремительно ухудшается. Он также отметил, что Америка превратилась в страну, которой управляют «дураки».

«Собственно, "Северный поток" в итоге был достроен, и, более того, нитка "Северного потока-2" есть уцелевшая, и она в любой момент, как об этом говорил президент Путин, готова к запуску, поэтому здесь очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп», — отметил Песков.

«Северный поток-2» — неработающий газопровод, который проходит из России в Германию через Балтийское море и имеет длину 1234 км. Этот проект является продолжением газопровода «Северный поток».

Объект проходит через территориальные воды РФ и исключительные экономические зоны Германии, Дании, Финляндии и Швеции. Длина российского сегмента составляет 118 км. С 22 февраля 2022 года проект фактически приостановлен.

Взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошел 26 сентября 2022 года. Вследствие нескольких взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции обе линии «Северного потока-1» и одна из двух линий «Северного потока-2» были разрушены.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что намерен «рассорить» Россию и Китай в случае своей победы на выборах президента.