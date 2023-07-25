Песков: западные страны оказывали давление на африканцев с целью воспрепятствовать саммиту «Россия – Африка»

Африканские страны подверглись беспрецедентному давлению со стороны США, Франции и других стран Запада, чтобы воспрепятствовать их участию в саммите «Россия – Африка», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Такая линия западных стран должна быть осуждена, заявил Песков.

Он рассказал, что одной из важнейших тем форума будет обсуждение поставок зерна и других видов продовольствия из России в страны Африки.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин активно готовится к саммиту. Основные его мероприятия пройдут 27-28 июля, но уже завтра начнутся некоторые его элементы, будут проведены рабочие встречи.