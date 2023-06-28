Писатель Гаспарян объяснил причину присоединения Швейцарии к очередному пакету санкций

По словам публициста Армена Гаспаряна, вне сомнений Швейцария присоединится к очередному планируемому пакету санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает радио Sputnik .

Ранее пресс-секретарь госсекретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш сообщил, что на данный момент государство не присоединилось к пакету, а всего лишь был принят новый список лиц, подпадающих под санкции.

Гаспарян отметил, что в настоящее время непугливых стран в Европе нет, даже среди тех, кто не является членом Евросоюза, они все ровно подчиняются интересам коллективного Запада, и никто не обладает самостоятельностью.