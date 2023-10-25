Писатель Гаспарян оценил слова премьер-министра Венгрии, сравнившего Евросоюз с СССР

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Евросоюз «плохо удавшейся пародией» на Советский Союз. На это глава Евросоюза Жозеп Боррель ответил, что никто не принуждает Венгрию к членству в Евросоюзе. Писатель Армен Гаспарян дал оценку данным заявлениям. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, Боррель, фон дер Ляйен, Мишель сегодня стараются сохранить хорошую мину при весьма плохой игре.

Эксперт подчеркнул, что не только Венгрия, но и прочие экономически сильные европейские государства отказываются оказывать финансовую поддержку Украине, прежде всего в ранних объемах.

По его мнению, Европа сокращает уровень поддержки и смотрит на Штаты, которые в любом случае уменьшат сумму поддержки Незалежной, поскольку теперь эти финансы предстоит разделить между Украиной и Израилем.