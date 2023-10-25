Писатель Гаспарян оценил слова премьер-министра Венгрии, сравнившего Евросоюз с СССР
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Евросоюз «плохо удавшейся пародией» на Советский Союз. На это глава Евросоюза Жозеп Боррель ответил, что никто не принуждает Венгрию к членству в Евросоюзе. Писатель Армен Гаспарян дал оценку данным заявлениям. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, Боррель, фон дер Ляйен, Мишель сегодня стараются сохранить хорошую мину при весьма плохой игре.
Эксперт подчеркнул, что не только Венгрия, но и прочие экономически сильные европейские государства отказываются оказывать финансовую поддержку Украине, прежде всего в ранних объемах.
По его мнению, Европа сокращает уровень поддержки и смотрит на Штаты, которые в любом случае уменьшат сумму поддержки Незалежной, поскольку теперь эти финансы предстоит разделить между Украиной и Израилем.