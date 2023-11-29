Писатель Гаспарян пояснил, почему заявления Киева стали жестче
Фото: [©Владимир Трефилов/РИА Новости]
Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что в Киеве отвергают идею мирных переговоров с Москвой. По словам писателя Армена Гаспаряна, чем хуже положение ВСУ на линии соприкосновения, тем жестче заявления Киева. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что на Украине переговоры запрещены законодательно.
По мнению эксперта, украинская армия терпит очередное поражение, поэтому никто из них не выйдет и не скажет, что они ослабли.