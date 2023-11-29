Писатель Гаспарян пояснил, почему заявления Киева стали жестче

Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что в Киеве отвергают идею мирных переговоров с Москвой. По словам писателя Армена Гаспаряна, чем хуже положение ВСУ на линии соприкосновения, тем жестче заявления Киева. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что на Украине переговоры запрещены законодательно.

По мнению эксперта, украинская армия терпит очередное поражение, поэтому никто из них не выйдет и не скажет, что они ослабли.