Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обрушился с критикой в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена, обвинив его в разжигании украинского конфликта и ненависти к русским. По мнению писателя Армена Гаспаряна, журналист целился в руководителей партии демократов. Об этом сообщает радио Sputnik .

Эксперт отметил, что обвинения в адрес Блинкена равны способности пнуть котенка, поскольку он как магнит притягивает неудачи. Так, все, к чему имел отношение госсекретарь, заканчивалось крахом.

Гаспарян подчеркнул, что Энтони Блинкена можно считать самым слабым госсекретарем Штатов за последний век.

По его мнению, наличие слабых сотрудников является одной из отличительных черт команды нынешнего президента США.