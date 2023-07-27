Писатель Юхин прокомментировал идею Резникова сделать платным проезд по Крымскому мосту
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
По словам писателя Сергея Юхина, идея министра обороны Украины Алексея Резникова сделать платным проезд по Крымскому мосту является совершенно идиотской фантазией. Об этом сообщает «Крым 24».
Он отметил, что причиной таких умозаключений является тупик украинской мысли как таковой.
По мнению эксперта, в настоящее время украинцам нечего сказать, кроме крови, смерти и терроре, с чем и связаны бредовые идеи.