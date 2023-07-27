По словам писателя Сергея Юхина, после распада Советского Союза Незалежная закрашивала желто-голубыми красками великую русскую цивилизацию. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он подчеркнул, что в целом распад Советского Союза оказался для Незалежной губителен не только для самой государственности, но и для ее граждан.

Эксперт добавил, что в свое время в этой стране все закрашивали в цвета своего флага, однако было непонятно — это являлось указанием американцев или собственным стыдом.