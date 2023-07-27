Писатель Юхин считает, что после распада СССР Украина закрашивала своими красками русскую цивилизацию
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По словам писателя Сергея Юхина, после распада Советского Союза Незалежная закрашивала желто-голубыми красками великую русскую цивилизацию. Об этом сообщает «Крым 24».
Он подчеркнул, что в целом распад Советского Союза оказался для Незалежной губителен не только для самой государственности, но и для ее граждан.
Эксперт добавил, что в свое время в этой стране все закрашивали в цвета своего флага, однако было непонятно — это являлось указанием американцев или собственным стыдом.