Писатель Соловьев рассказал о чудом уцелевшей иконе в штабе ЧФ в Севастополе

Российский писатель и сценарист Иван Соловьев рассказал о чудом уцелевшей иконе во время атаки ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе.

В интервью РИА Новости он рассказал, что уцелела икона с образом причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова.

«То, что икона уцелела, очень символично. Это показывает, что наш героический Черноморский флот находится под покровительством Господа и его святых, а враг за свои злодеяния ответит не только на земном суде», – сказал Соловьев.

Сценарист вспомнил, как увидел эту самую икону, когда был в здании ЧФ в городе-горе. По словам Соловьева, это произошло во время сьемок фильма «Пункт пропуска», в котором он выступил сценаристом и сыграл роль командующего флотом.

Как отметил Соловьев, от иконы исходила особая энергетика, образ притягивал к себе. Он подчеркнул, что Федор Ушаков охраняет и защищает Черноморский флот.

Днем 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу ЧФ, который находится в центре Севастополя. В результате было повреждено историческое здание флота, центральный район города был перекрыт.

По данным Министерства обороны России, ПВО сбило пять ракет. По предварительной информации, ВСУ использовали англо-французские ракеты Storm Shadow, о передаче которых украинской армии со стороны Британии стало известно в мае.