«Письмо из XIX века». Власти Ульяновска ищут автора жалобы, зачитанной Путину
Фото: [Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф]
После прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным городские власти Ульяновска заняты установлением личности жителя, чье резкое обращение было зачитано главой государства.
В время эфира Путин озвучил вопрос, в котором анонимный горожанин сравнил условия жизни в Ульяновске с XIX столетием.
«Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?», — спросил он.
В администрации города подтвердили журналистам поиск автора, отметив, что «пока неясно, что он подразумевал под 19-м веком». Аналогичную позицию высказали и в правительстве Ульяновской области, добавив, что смысл претензии требует прояснения. В региональном кабмине также обратили внимание на то, что транслировавшееся в эфире сообщение не содержало контактных данных для обратной связи.
