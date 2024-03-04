Писториус: не хочу спекулировать о возможных отставках из-за разговора военных

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил о своем нежелании спекулировать о выводах по части кадров в ведомстве из-за публикации российскими СМИ слитого разговора высокопоставленных военных ФРГ. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Писториус заявил, что не спекулирует о каких-либо последствиях из принципа, и не станет данный принцип нарушать до того момента, пока не будет окончено расследование. Таким образом он ответил на вопрос о возможных отставках в ведомстве после слива диалога.

Ранее глава немецкого ведомства заявил, что слив разговора военных об атаке на Крым является частью информационной войны, ведением которой занимается РФ.