Писториус вошел в конфронтацию с Бербок в вопросе поставок Taurus на Украину

Министр обороны ФРГ Борис Писториус не согласился с идеей главы британского МИД Дэвида Кэмерона о «круговом обмене» дальнобойными ракетами с целью передачи их на Украину, пишет Tagesschau.

Кэмерон предлагал поставить немецкие Taurus Великобритании, а та передала бы свои Storm Shadow Украине. Такой вариант поддержала немецкая коллега Кэмерона Анналена Бербок.

Однако Писториус считает его неприемлемым для Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц медлит с решением о поставке дальнобойных ракет на Украину, так как опасается прямого вовлечения страны в конфликт с Россией. Ситуация осложнилась после того, как стали достоянием гласности переговоры немецких военных о возможном применении Taurus для удара по Крымскому мосту.

Согласно опросу, проведенному агентством DPA, менее трети немцев поддерживают отправку дальнобойных ракет на Украину.