Министр обороны Германии Борис Писториус разозлился из-за мнения о возможности договориться с Россией для предотвращения конфликта на Украине.

Во вторник, 3 октября, Писториус общался с гражданами Германии в формате «вопрос-ответ». Мужчина, обратившийся к нему, заявил, что его вопрос относится к «запрещенным в Германии». Глава немецкого оборонного ведомства заявил, что это не так – спрашивать можно о чем угодно. Трансляцию общения с немцами показывал сайт правительства Германии.

Продолжая общение, мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц не захотел идти по дипломатическому пути решения украинского кризиса. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин неоднократно объявлял о готовности урегулировать конфликт за столом переговоров, но Запад от этого отказывается. Ведущая прервала мужчину, объяснив это недостатком времени, на что задающий вопрос гражданин возразил и заявил, что имеет право на свое мнение.

«Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка», – ответил Писториус и получил аплодисменты.

С начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада, Германия в их числе, оказывают активную поддержку ВСУ, поставляя им оружие, танки, боеприпасы и другую военную технику. Как неоднократно заявлял Путин, любая иностранная техника будет являться законной целью для РФ.

Путин также неоднократно подчеркивал о готовности Москвы урегулировать конфликт на Украине мирным путем, однако страны Запада, которые де-факто являются его участниками, и сам Киев отказываются от любых попыток дипломатического решения кризиса.