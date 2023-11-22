Пятый энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим «холодный останов»

Энергоблок №5 Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перевели в режим «холодный останов», следует из данных состояния станции на 22 ноября. Ранее блок находился в режиме «горячий останов». В нем на данный момент находится энергоблок №4.

22 ноября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на ЗАЭС сообщило, что Энергоблок №5 нужно перевести в режим «холодный останов» для того, чтобы выявить причину обнаружения низкого содержания бора в контуре охлаждения.

3 ноября МАГАТЭ сообщило о переводе двух блоков ЗАЭС в режим «холодный останов». Это значит, что состояние ядерного реактора находится в безопасном режим, то есть он – заглушен и имеет низкое давление и температуру охлаждающей воды.

ЗАЭС расположена на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области в Энергодаре. Станция является крупнейшей в Европе. В январе из-за обострения обстановки вокруг Запорожской станции на ней начали работать специалисты МАГАТЭ в целях контроля ситуации.

На данный момент Запорожская АЭС находится под контролем российской корпорации «Росэнергоатом».