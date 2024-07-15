«План Орбана — лишь туманный образ переговоров»: политолог Войко оценила действия европейского политика

Итогом визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, Китай, Украину и Америку на прошлой неделе стал план урегулирования конфликта между Киевом и Москвой. Документ отправили всем европейским лидерам. Доцент департамента политологии Финансового Университета при Правительстве РФ Евгения Войко в разговоре с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня» оценила шансы политика на успех.

Согласно официальному заявлению, план урегулирования конфликта на Украине содержит реалистичную оценку ситуации, а также рекомендации европейским лидерам по смене политического курса.

«Орбана сейчас не все могут воспринимать всерьез. Его визит не был согласован другими членами ЕС, он позволяет себе полететь в Москву и Пекин, чего другие лидеры не могут сделать по политическим причинам. Поэтому его критикуют, также за Орбаном до сих пор идет репутация популиста: человека, который много говорит, но мало делает», — пояснила Войко.

Она добавила, что подобной челночной дипломатией уже пытались заниматься представители Китая, но это ни к чему не привело. Также нельзя сказать, что Орбан всецело поддерживает Россию. Венгрия старается усидеть на двух стульях.

«Сейчас план Орбана — всего лишь туманный образ возможных переговоров. Но это уже сигнал для всех заинтересованных сторон. Но все-таки нужно учитывать, что премьер Венгрии играет в свою игру и преследует свои цели, как минимум, он хочет войти в историю, как миротворец», — дополнила Войко.

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