«Это будет выгодно только ВСУ»: военный эксперт Дандыкин объяснил, почему сейчас не вводится режим прекращения огня
Эксперт Дандыкин: прекращение огня в данных условиях будет выгодно только ВСУ
Фото: [t.me/mod_russia]
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентами Украины и России заявил, что стороны не готовы к временному перемирию. Капитан первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», почему на данном этапе спецоперации режим прекращения огня выгоден только ВСУ.
Вооруженные силы России успешно действуют на всех участках специальной военной операции. В текущих условиях, только ВСУ будет выгодно временное перемирие.
«Они подтянули бы свои ресурсы, живую силу, дождались поставок техники, оправились от ударов. А мы сейчас очень хорошо работаем по ним авиацией, уничтожаем коммуникации и противовоздушную оборону. Так за 2–3 недели, а это очень много, они бы развернули новые комплексы ПВО. Мы подобное проходили уже на Северном Кавказе. Привело бы все к увеличению потерь с нашей стороны, возможно, утрате ряда позиций», — пояснил Дандыкин.
Военный эксперт также добавил, что сейчас никто не может гарантировать исполнение каких-либо серьезных соглашений, в случае если перемирие будет объявлено.
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