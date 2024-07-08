«Это будет выгодно только ВСУ»: военный эксперт Дандыкин объяснил, почему сейчас не вводится режим прекращения огня

«Они подтянули бы свои ресурсы, живую силу, дождались поставок техники, оправились от ударов. А мы сейчас очень хорошо работаем по ним авиацией, уничтожаем коммуникации и противовоздушную оборону. Так за 2–3 недели, а это очень много, они бы развернули новые комплексы ПВО. Мы подобное проходили уже на Северном Кавказе. Привело бы все к увеличению потерь с нашей стороны, возможно, утрате ряда позиций», — пояснил Дандыкин.