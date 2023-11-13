План Расмуссена позволит Путину проверить НАТО на прочность

Предложение экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о принятии Украины в альянс, но без утраченных территорий в составе, дает возможность российскому президенту Владимиру Путину проверить блок на прочность. Соответствующее заявление сделал обозреватель Питер Штурм в своем материале для немецкого издания FAZ .

Штурм выразил мнение, что согласись альянс на такой компромисс, это было бы равнозначно полноценному вступлению НАТО в конфликт с РФ, так как альянс ранее многократно заявлял о том, что будет вставать на защиту каждого дюйма своей территории. Обозреватель обеспокоен тем фактом, что в таком случае, Путину стоит продвинуть российские войска лишь на несколько метров, и спровоцировать НАТО на открытое столкновение в попытке защитить территорию Украины.

Автор также добавил, что за исключением опасности прямого конфликта с Россией, этот шаг бы означал признание новых территорий за Россией со стороны альянса.