План Зеленского о выводе войск ВС РФ из Крыма без боя нереален

План украинского президента Владимира Зеленского о выводе войск ВС РФ из Крыма без боя – нереален. Соответствующее заявление сделал обозреватель итальянского издания Sussidiario Джанандреа Гайани.

В своем материале он назвал планы Зеленского нереальным и отметил, что президент Украины сделал гипотетическое предположение о будущем, до которого еще очень далеко. Украинские ВС еще не прорывают российские и не отвоевывают территории возле Крыма, подчеркнул журналист.

Гайани также назвал лживыми заявления украинского правительства о прорыве фронта. Он отметил огромные потери со стороны украинских ВС и напомнил Киеву, что за первой российской линии обороны находятся еще 2.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке плана по «деоккупации» Крыма. Зеленский намерен заново включить полуостров в состав своей страны.