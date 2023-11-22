Планы Евросоюза о многомиллиардной помощи Украине могут провалиться

Планы Евросоюза о предоставлении Киеву многомиллиардной военной помощи могут провалиться на фоне разногласий среди государств-членов блока. Соответствующее заявление сделало информагентство Bloomberg со ссылкой на информацию, полученную от дипломата из ЕС.

Недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о том, что Брюссель всё еще рассчитывает одобрить военную помощи Украине на 20 миллиардов евро на предстоящие 4 года.

Как сообщил источник агентства, планы Евросоюза рискуют оказаться провальными из-за того, что некоторые из государств в блоке начали спорить по поводу условий подобной помощи. По словам дипломата, одной из стран, начавшей подобные споры, была Германия.

По информации дипломата, на данный момент в ЕС надеются, что смогут согласовать хотя бы 5 миллиардов в 2024-м году.

Другой дипломатический источник информагентства сообщил, что Венгрия блокирует большинство проектов по поддержке Украины, так как сначала хочет обсудить стратегию по ней в рамках ЕС.