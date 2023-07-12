Пленный азовец признался в расстреле мирного жителя

Боец бригады «Азов»* рассказал бойцам ВС РФ, захватившим его в плен, как убил местного жителя в марте 2022 года. Видео с признанием террориста опубликовали РИА Новости .

Он рассказал, что в марте 2022 года сидел на позиции в разрушенном доме в городе Мариуполе, и заметил мирного жителя, наблюдавшего за позициями азовцев. Азовец пояснил, что мужчина, которого он убил, появлялся возле их позиций уже не впервые.

«Я выдвинулся с окна и сделал 3-5 выстрелов по нему», — рассказал он.

Собеседник издания из силовых структур рассказал, что в то время еще не работали корректировщики и огонь артиллерии РФ не был корректирован, а соответственно, террорист убил мирного жителя. Силовик пояснил, что убийство гражданского является уголовно наказуемым преступлением.

Все больше боевиков ВСУ и азовцев, взятых в плен, признаются в подобных преступлениях в Мариуполе во время того, как он находился под контролем ВСУ. Некоторых из них уже успели осудить.

*– запрещенная на территории РФ террористическая организация