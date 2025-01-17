Под Нижним Новгородом в двухэтажном доме произошел взрыв газа

В Богородске Нижегородской области произошел хлопок газовоздушной смеси в двухэтажном жилом доме, в результате чего в одной из квартир обрушилась межквартирная перегородка и произошел пожар. Об этом сообщило МЧС России.

В результате взрыва пострадала пожилая женщина, которую срочно госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Пенсионерке оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают 16 человек и 5 единиц техники экстренной службы. На данный момент уполномоченные органы расследуют причины инцидента.

7 января стало известно, что в результате взрыва газа в многоквартирном доме власти Петрозаводска ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Сообщалось, что из-за происшествия пострадали четыре человека, один из которых находился в тяжелом состоянии.