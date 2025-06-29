Украинские войска (ВСУ) задействовали в штурмовых операциях в районе села Комар, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР), иностранных наемников из Латинской Америки, отличавшихся особой жестокостью. Об этом сообщил захваченный в плен солдат 25-й бригады ВСУ Александр Колесник, передает РИА Новости.

По словам Колесника, эти наемники, среди которых были граждане Аргентины, Бразилии и Кубы, использовались в качестве передовой штурмовой группы из-за нехватки личного состава ВСУ, готового к подобным операциям.

«При обстрелах они не боялись ни прилета, ничего. Глаза у них были отрешенные», — заявил пленный, предположив, что такое поведение может быть связано с употреблением наркотических веществ. Он подчеркнул, что у этих бойцов был вид «глаза убийц».

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ не заметили российские войска в Алексеевке.