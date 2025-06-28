По словам командира штурмового подразделения 114-й бригады группировки «Центр» с позывным Кит в интервью военному корреспонденту RT Хассану Нассру, украинские военные не смогли обнаружить российских солдат, входивших в Алексеевку в Донецкой Народной Республике, с помощью тепловизоров.

Он отметил, что ключевой целью было незаметно проникнуть в Алексеевку, сосредоточить силы и приступить к освобождению населенного пункта.

Для маскировки использовались антидроновые накидки, продвижение осуществлялось из Андреевки через открытое поле, при этом передвижение было намеренно демонстративным.

Командир штурмовой группы подчеркнул, что противник не имел возможности засечь их, так как тепловизоры не регистрировали присутствие российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удары по месту дислокации иностранных наемников в Сумской области.