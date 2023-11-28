Пленный солдат заявил, что в ВСУ могут убить за отказ подчиняться

Пленный солдат ВСУ из специального подразделения «Скала» рассказал, что в украинской армии могут убить за отказ выполнять задачи. Военнослужащий попал в плен в районе Новопрокоповки Запорожской области. Его слова приводят РИА Новости.

«Есть, я слышал, такой подвал. Оттуда мало кто выходит живой… Именно здесь – в «Скале» (спецподразделение украинских боевиков)… отношение как к животным. Поймали двоих, которые ушли с позиций. Бросили в подвал. Что с ними дальше случилось – я не знаю», – сказал пленный.

В прошлом году Министерство обороны РФ сообщило, что в ВСУ существуют специальные заградительные отряды, солдаты которых стоят за передним краем и расстреливают тех, кто не слушает приказы и пытается сдаться в плен. Оборонное ведомство отмечало, что в качестве «карателей» выступают боевики нацподразделений и иностранные наемники. Их жертвами в основном становятся мало обученные мобилизованные украинцы.

На Украине с 24 февраля действует военное положение. 25 февраля в стране была объявлена всеобщая мобилизация. Ее и военное положение президент Украины Владимир Зеленский несколько раз продлевал.